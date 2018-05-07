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Экономика

В Минфине объяснили, почему сократились расходы бюджета на выплату пенсий

Уменьшение расходов бюджета на выплату пенсий в 2018 году связано с ростом поступлений страховых взносов в Пенсионный фонд России, а не с сокращением пенсий граждан. Как пишет РИА Новости, об этом заявил в пятницу Минфин.

«В рамках внесения изменений в федеральный бюджет предусматривается уточнение трансфертов бюджету Пенсионного фонда. Это связано с более высокими темпами поступления страховых взносов в 2017 году, в результате чего были сформированы остатки средств на счетах Пенсионного фонда. Остатки направляются на выплату пенсии в текущем финансовом году, что приведет к снижению трансферта на обеспечение сбалансированности Пенсионного фонда», — говорится в сообщении министерства.

Ранее стало известно, что Минфин России предлагает уменьшить расходы из бюджета на пенсионное обеспечение граждан на 51,5 млрд рублей в 2018 году. Это следует из проекта поправок в бюджет на текущую трехлетку, опубликованного в четверг.

Пенсионный фонд России также уже прокомментировал предложение Минфина, объяснив, что в 2018 году бюджет фонда будет сформирован при использовании переходящих остатков средств 2017 года, которые составили 234,2 млрд рублей.

Таким образом, сокращения пенсионных выплат гражданам не предполагаются.

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