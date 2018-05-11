Более 6 тысяч тонн молока произвели сельхозпредприятий Псковского района

23:03, 11 мая 2018, ПАИ

За четыре месяца 2018 года сельхозпредприятия Псковского района произвели 6,6 тыс. тонн молока, что на 2% больше аналогичного периода прошлого года. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 12 тыс. тонн, в том числе мяса птицы - 7,9 тыс. тонн, мяса свиней - 3,8 тыс. тонн, мяса крупного рогатого скота 305 тонн.

Продуктивность дойного стада по хозяйствам составила 1 тыс. 956 кг. Лучшие результаты по надою молока от одной коровы получены в ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы» - 2 тыс. 440 кг, в ООО «ПсковАгроИнвест» - 2 тыс. 413 кг, в ЗАО «Агрофирма «Победа» - 2 тыс. 214 кг, в ООО «Металлист» - 2 тыс. 59 кг молока.