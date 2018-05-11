Сведения из ЕГРН можно получить через сайт Росреестра, напоминают псковичам

23:09, 11 мая 2018, ПАИ

Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что в целях повышения качества госуслуг и противодействия коррупционным проявлениям ведомство развивает «бесконтактные технологии», исключающие взаимодействие чиновника и заявителя при оказании услуг. Под «бесконтактными технологиями» понимается в том числе оказание услуг в электронном виде.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского Росреестра, в настоящее время на главной странице сайта Росреестра доступны сервисы для получения всех наиболее востребованных услуг ведомства – регистрация прав, кадастровый учет, единая учетно-регистрационная процедура (проведение регистрации прав и кадастрового учета по одному заявлению), а также получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Заявление и документы на получение услуг по регистрации прав, кадастровому учету, получение единой учетно-регистрационной процедуры и сведений из ЕГРН можно также подать в «личном кабинете», который размещен на главной странице сайта Росреестра. Для авторизации в «личном кабинете» используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг Российской Федерации.

Оперативно получить сведения из ЕГРН можно с помощью сервиса «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН». Получить ключ доступа к данному сервису, а также пополнить его баланс можно в «личном кабинете» на сайте Росреестра.

В «личном кабинете» правообладатель также может получить информацию о своих объектах недвижимости (о кадастровом номере, адресе, площади, кадастровой стоимости, зарегистрированных правах, ограничениях и обременениях прав), подать заявление на исправление технической ошибки в сведениях ЕГРН о принадлежащем ему объекте недвижимости. С помощью этого сервиса собственник может подать заявление о внесении в ЕГРН записи о невозможности проведения любых действий с его недвижимостью без его личного участия, а также о продаже своей доли в праве собственности в случае, когда число сособственников более 20. В «личном кабинете» доступен сервис «Формирование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (СРЗУ)». Кроме того, заявитель может предварительно записаться в осуществляющие прием офисы Федеральной кадастровой палаты Росреестра для получения услуг ведомства, выбрав удобные для него дату и время.

В электронном виде можно получить сведения из ЕГРН с помощь сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», который размещен на главной странице сайта Росреестра. Также на сайте можно получить информацию о ходе оказания услуги (сервис «Проверка исполнения запроса (заявления)»), проверить корректность электронной подписи, а также просмотреть в удобном для восприятия виде и распечатать сведения из ЕГРН, полученные в электронном виде в формате xml (сервис «Проверка электронного документа»).