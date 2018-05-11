Умер актер фильмов «Спящие» и «Закрытая школа» Юрий Киндрат

23:14, 11 мая 2018, ПАИ

Актер фильмов и сериалов «Закрытая школа», «Спящие-2», «Гостиница «Россия» Юрий Киндрат умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на НСН.

Артист скончался 9 мая. О причине смерти, а также о дате и месте похорон будет сообщено позднее.

Юрий Киндрат знаком зрителям по своим ролям в сериалах и фильмах «Закрытая школа», «Игра», «Гостиница «Россия», «Настя», «Спящие-2». Также он участвовал в проектах «Театра на Юго-Западе» и театра «Школа драматического искусства».