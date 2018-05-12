Этнокультурная акция «Сохраним для псковичей народные традиции» пройдет 18 мая в «Михайловском»

10:03, 12 мая 2018, ПАИ

18 мая, в Международный день музеев, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоится областная этнокультурная акция «Сохраним для псковичей народные традиции». Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева, программа акции, которая, по сути, является учебно-образовательной формой повышения квалификации и обмена опытом для работников районных и сельских учреждений культуры, будет весьма насыщенной.

В первой половине дня в музейном комплексе в деревне Бугрово гостей познакомят с фольклорной программой «Деревенский Пушкин», которая с успехом идёт в музее вот уже несколько лет. В основу этого интерактивного театрализованного действа легло много этнографического материала, и в том числе — подлинные, записанные в регионе песни и инструментальные наигрыши. Кроме того, работникам муниципальных и сельских центров культуры расскажут об опыте работы Центра творческих музейных программ, мастерицы которого проводят различные мастер-классы по основам традиционных ремёсел (ткачество, прядение, украшение ткани старинным методом верховой набойки и так далее). У визитёров также будет возможность подробно узнать о проекте «Возрождение пушкинской фольклорной среды, или «Тетрадка псковских песен, записанных с голоса...».

Далее, по словам Лидии Токаревой, участники акции переместятся в посёлок Пушкинские Горы, в музейный Научно-культурный центр, где для них проведут ряд дискуссионных встреч, экскурсию по выставке произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства «В часы досуга», мастер-класс по настольным играм пушкинского времени.

Лидия Токарева также подчеркнула, что организатором акции «Сохраним для псковичей народные традиции» выступает Псковский областной центр народного творчества, чьими силами подобные мероприятия регулярно, уже в течение нескольких лет, проходят в районах Псковской области.