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Общество

Выездная вакцинация против гепатита В пройдет в мае и июне в Пскове

С 14 мая по 29 июня в Пскове специалисты Псковской городской поликлиники проведут для жителей выездную вакцинацию для профилактики гепатита В на специально оборудованном мобильном комплексе (ФАП). Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный врач поликклиники Галина Неваленная.

График вакцинаций

Дата

Адрес

14-18 мая

с 10:00 до 14:00

“Маяк (Псков Банк)”

Рижский проспект, дом 40б

21-22 мая

с 10:00 до 14:00

“Нива”

улица Коммунальная, дом 57а

23-25 мая

с 10:00 до 14:00

“Торговый центр”

улица Яна Фабрициуса, дом 10

28-29 мая

с 10:00 до 14:00

“Семейный Магнит”

улица Труда, дом 37а

30-31 мая

с 10:00 до 14:00

“Тележка”

улицы Труда, дом 54

1-5 июня

с 10:00 до 14:00

“Империал”

 улица Коммунальная, дом 41

6-8 июня

с 10:00 до 14:00

“Лента”

Рижский проспект, дом 96б

13-15 июня

с 10:00 до 14:00

“Нива”

улица Коммунальная, дом 57а

18-20 июня

с 10:00 до 14:00

“Маяк (Псков Банк)”

Рижский проспект, дом 40б

21-25 июня

с 10:00 до 14:00

“Семейный Магнит”

улица Труда, дом 37а

26-29 июня

с 10:00 до 14:00

“Тележка”

улица Труда, дом 54

По словам специалистов, все взрослые люди, которые не болели гепатитом В нуждаются в прививке. Прививка от гепатита В формирует стойкий иммунитет, который может уберечь человека от этой инфекции в течение всей жизни. Прививки проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

При необходимости медицинский работник поликлиники может выехать в организацию для проведения прививок. По вопросам проведения вакцинации просим обращаться в приемную главного врача по телефону (факс) 53-49-42,

отделение профилактики 53-62-14.

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