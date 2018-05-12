Выездная вакцинация против гепатита В пройдет в мае и июне в Пскове
С 14 мая по 29 июня в Пскове специалисты Псковской городской поликлиники проведут для жителей выездную вакцинацию для профилактики гепатита В на специально оборудованном мобильном комплексе (ФАП). Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный врач поликклиники Галина Неваленная.
График вакцинаций
|
Дата
|
Адрес
|
14-18 мая
с 10:00 до 14:00
|
“Маяк (Псков Банк)”
Рижский проспект, дом 40б
|
21-22 мая
с 10:00 до 14:00
|
“Нива”
улица Коммунальная, дом 57а
|
23-25 мая
с 10:00 до 14:00
|
“Торговый центр”
улица Яна Фабрициуса, дом 10
|
28-29 мая
с 10:00 до 14:00
|
“Семейный Магнит”
улица Труда, дом 37а
|
30-31 мая
с 10:00 до 14:00
|
“Тележка”
улицы Труда, дом 54
|
1-5 июня
с 10:00 до 14:00
|
“Империал”
улица Коммунальная, дом 41
|
6-8 июня
с 10:00 до 14:00
|
“Лента”
Рижский проспект, дом 96б
|
13-15 июня
с 10:00 до 14:00
|
“Нива”
улица Коммунальная, дом 57а
|
18-20 июня
с 10:00 до 14:00
|
“Маяк (Псков Банк)”
Рижский проспект, дом 40б
|
21-25 июня
с 10:00 до 14:00
|
“Семейный Магнит”
улица Труда, дом 37а
|
26-29 июня
с 10:00 до 14:00
|
“Тележка”
улица Труда, дом 54
По словам специалистов, все взрослые люди, которые не болели гепатитом В нуждаются в прививке. Прививка от гепатита В формирует стойкий иммунитет, который может уберечь человека от этой инфекции в течение всей жизни. Прививки проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.
При необходимости медицинский работник поликлиники может выехать в организацию для проведения прививок. По вопросам проведения вакцинации просим обращаться в приемную главного врача по телефону (факс) 53-49-42,
отделение профилактики 53-62-14.