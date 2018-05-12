Выездная вакцинация против гепатита В пройдет в мае и июне в Пскове

11:00, 12 мая 2018, ПАИ

С 14 мая по 29 июня в Пскове специалисты Псковской городской поликлиники проведут для жителей выездную вакцинацию для профилактики гепатита В на специально оборудованном мобильном комплексе (ФАП). Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный врач поликклиники Галина Неваленная.

График вакцинаций

Дата Адрес 14-18 мая с 10:00 до 14:00 “Маяк (Псков Банк)” Рижский проспект, дом 40б 21-22 мая с 10:00 до 14:00 “Нива” улица Коммунальная, дом 57а 23-25 мая с 10:00 до 14:00 “Торговый центр” улица Яна Фабрициуса, дом 10 28-29 мая с 10:00 до 14:00 “Семейный Магнит” улица Труда, дом 37а 30-31 мая с 10:00 до 14:00 “Тележка” улицы Труда, дом 54 1-5 июня с 10:00 до 14:00 “Империал” улица Коммунальная, дом 41 6-8 июня с 10:00 до 14:00 “Лента” Рижский проспект, дом 96б 13-15 июня с 10:00 до 14:00 “Нива” улица Коммунальная, дом 57а 18-20 июня с 10:00 до 14:00 “Маяк (Псков Банк)” Рижский проспект, дом 40б 21-25 июня с 10:00 до 14:00 “Семейный Магнит” улица Труда, дом 37а 26-29 июня с 10:00 до 14:00 “Тележка” улица Труда, дом 54

По словам специалистов, все взрослые люди, которые не болели гепатитом В нуждаются в прививке. Прививка от гепатита В формирует стойкий иммунитет, который может уберечь человека от этой инфекции в течение всей жизни. Прививки проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

При необходимости медицинский работник поликлиники может выехать в организацию для проведения прививок. По вопросам проведения вакцинации просим обращаться в приемную главного врача по телефону (факс) 53-49-42,

отделение профилактики 53-62-14.