Новый порядок размещения нестационарных торговых объектов начал действовать в Великих Луках

11:19, 12 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках начнут действовать новые правила размещения нестационарных торговых объектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева.

В целях формирования единых правил размещения нестационарных торговых объектов на территории Псковской области 14 декабря 2017 года Государственным комитетом Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике был утвержден приказ №1385 «О внесении изменения в Положение о порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений Псковской области схем размещения нестационарных торговых объектов».

В Постановлении администрации Великих Лук от 05 июля 2017 № 1760 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории муниципального образования «Город Великие Луки» не были оговорены сроки действия схемы, срок действия схемы будет действовать согласно приказа №1385, то есть схема в городе Великие Луки теперь будет носить бессрочный характер.

Кроме того, на данный момент городской администрация разрабатывает новую форма договоров на размещение нестационарных торговых объектов, которые будут заключаться на срок не менее 7 лет с дальнейшей пролонгацией неограниченное количество раз.

Напомним, в областном центре в начале года в ходе Первого Форума предпринимателей города Пскова врио губернатора Михаил Ведерников поручил главе администрации Александру Братчикову в кратчайшие сроки урегулировать вопрос размещения объектов НТО с учетом действующего законодательства и в интересах предпринимательского сообщества города.