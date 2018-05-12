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Общество

Поиски пропавшего Бориса Мелентьева продолжаются в Великих Луках

 

В Великих Луках уголовный розыск устанавливается местонахождение пожилого мужчины. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 8 сентября 2017 года уроженец деревни Паникша Порховского района 63-летний Борис Мелентьев Борис ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса. И до настоящего времени  местонахождение  пенсионера не установлено.

Граждан, располагающих информацией о месте пребывания пенсионера, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки  по телефонам: 89062231128 или 02.

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