Поиски пропавшего Бориса Мелентьева продолжаются в Великих Луках

10:43, 12 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках уголовный розыск устанавливается местонахождение пожилого мужчины. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 8 сентября 2017 года уроженец деревни Паникша Порховского района 63-летний Борис Мелентьев Борис ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса. И до настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.

Граждан, располагающих информацией о месте пребывания пенсионера, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 89062231128 или 02.