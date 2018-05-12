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До +27 градусов тепла ожидается 13 мая в Псковской области

13 мая в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью от +5 до +10 градусов, днем – от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление высокое.

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