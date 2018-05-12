0
10:22
Отборочные матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области пройдут сегодня в Пскове
09:40
Международный день медсестры отмечается сегодня
22:19
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
21:23
«Аллею памяти» на месте сожженной деревни Красухи заложили в Порховском районе
18:01
Проект по дальнейшему развитию туристического кластера представила Псковская область в Москве
17:53
РЕВИЗИЯ: Турбаза «Алоль»
17:17
Tele2 обеспечила безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах на всех пакетных тарифах
Еще новости
Общество

Улучшить оценки по математике помогли ученые китайским школьникам

В Китае ученые помогли школьникам улучшить оценки по математике, а также выяснили, как проблемы со зрением влияют на школьную успеваемость детей из малообеспеченных семей. Об этом пишет газета «Известия».

В исследовании приняли участие более 2,5 тысяч китайских детей, у 1,2 тыс. из них оказались проблемы со зрением. При этом только около 27% носили очки.

Ученые решили разделить детей на две группы: одной части они выдали бесплатные очки в середине учебного года, а другой — в конце и провели тестирование по математике. Им удалось установить, что дети, которые начали корректировать зрение раньше, показали более высокие результаты, чем другая группа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Отборочные матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области пройдут сегодня в Пскове
12 мая 2018
Отборочные матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области пройдут сегодня в Пскове
Международный день медсестры отмечается сегодня
12 мая 2018
Международный день медсестры отмечается сегодня
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
11 мая 2018
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность 1
«Аллею памяти» на месте сожженной деревни Красухи заложили в Порховском районе
11 мая 2018
«Аллею памяти» на месте сожженной деревни Красухи заложили в Порховском районе
Проект по дальнейшему развитию туристического кластера представила Псковская область в Москве
11 мая 2018
Проект по дальнейшему развитию туристического кластера представила Псковская область в Москве
Tele2 обеспечила безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах на всех пакетных тарифах
11 мая 2018
Tele2 обеспечила безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах на всех пакетных тарифах
Майская акция проходит в сервисном центре «Псков-Лада»
11 мая 2018
Майская акция проходит в сервисном центре «Псков-Лада»
Ольга Кутузова и Владимир Петров стали общественными помощниками губернатора Псковской области
11 мая 2018
Ольга Кутузова и Владимир Петров стали общественными помощниками губернатора Псковской области

Идет загрузка...