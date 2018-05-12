Улучшить оценки по математике помогли ученые китайским школьникам

12:41, 12 мая 2018, ПАИ

В Китае ученые помогли школьникам улучшить оценки по математике, а также выяснили, как проблемы со зрением влияют на школьную успеваемость детей из малообеспеченных семей. Об этом пишет газета «Известия».

В исследовании приняли участие более 2,5 тысяч китайских детей, у 1,2 тыс. из них оказались проблемы со зрением. При этом только около 27% носили очки.

Ученые решили разделить детей на две группы: одной части они выдали бесплатные очки в середине учебного года, а другой — в конце и провели тестирование по математике. Им удалось установить, что дети, которые начали корректировать зрение раньше, показали более высокие результаты, чем другая группа.