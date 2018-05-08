YouTube стал предлагать пользователям отдохнуть от просмотра видео

12:18, 12 мая 2018, ПАИ

Видеохостинг YouTube ввел функцию «Напомнить, что нужно отдыхать от просмотра» в новой версии приложения под iOS и Android. Об этом говорится в блоге компании, пишет Afisha Daily.

Теперь пользователи смогут ставить напоминание на каждые 15, 30, 60, 90 или 180 минут. После того, как пройдет установленное время, видео приостановится и пользователю нужно будет пропустить уведомление.

При этом таймер учитывает паузы в просмотрах, а также время, когда приложение не используется.