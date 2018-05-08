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Тверские налоговики выявили кондитера в Instagram, который не платил налоги

В Твери сотрудники налоговой службы выявили кондитера, который продавал торты через соцсеть Instagram и не платил налоги. Об этом сообщает Afisha Daily.

Специалисты обнаружили, что пекарь не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. От него потребовали предоставить декларации по налогу на доходы физических лиц. В результате кондитеру пришлось выполнить требование налоговиков и отчитаться за предоставление услуг в интернете за два налоговых периода.

Кроме того, ФНС по Твери сообщила, что на их контроле находится еще около 30 подобных незарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги. Им также отправили соответствующие уведомления.

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