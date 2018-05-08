Назван возраст самого старого пенсионера России

15:17, 12 мая 2018, ПАИ

В Чеченской республике проживает самая старая пенсионерка в России, которой 128 лет. Как пишет газета «Известия», согласно данным Пенсионного фонда РФ, женщина родилась 1 июля 1889 года.

В конце марта Министерство здравоохранения сообщило о намерении увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 76 лет к 2024 году.

Напомним, что 7 мая президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение средней продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2024 году.