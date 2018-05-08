Бензин в России может подорожать

13:06, 12 мая 2018, ПАИ

В этом году в России могут вырасти цены на топливо. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева, это станет возможным при увеличении стоимости нефти.

«Если цены будут 120 долларов за баррель, то мы не уложимся», - уточнил он, общаясь с журналистами.

При этом, Игорь Артемьев убежден, что ситуацию можно корректировать. Например, за счет введения системы «плавающих» акцизов. Суть в том, что после достижения определенного уровня цены на нефть на мировом рынке, например, в 90 долларов за баррель, сбор может уменьшаться на отчетную дату два раза в год. За счет этого, полагает Игорь Артемьев, будут стабилизироваться и внутренние цены. Свое предложение ФАС озвучило Минфину.