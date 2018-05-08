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Журналисты подсчитали стоимость провала Самойловой на «Евровидении»‍

Поездка певицы Юлии Самойловой в Лиссабон на «Евровидение-2018» обошлась Первому каналу примерно в 15 миллионов рублей. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на данные портала dni.ru.

Журналисты суммировали обязательный взнос участников «Евровидения», стоимость гостиницы и билетов бизнес-класса в Португалию для всей команды (танцоров, бэк-вокалистов, стилистов, парикмахеров и фотографов) и затраты на номер в гостинице, платья и зарплату команды.

Напомним, что во втором полуфинале «Евровидения», прошедшем в Лиссабоне в ночь на 11 мая, Юлия Самойлова спела песню I Won’t Break. По итогам голосования зрителей и жюри, артистка не попала в десятку финалистов.

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