Журналисты подсчитали стоимость провала Самойловой на «Евровидении»‍

13:58, 12 мая 2018, ПАИ

Поездка певицы Юлии Самойловой в Лиссабон на «Евровидение-2018» обошлась Первому каналу примерно в 15 миллионов рублей. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на данные портала dni.ru.

Журналисты суммировали обязательный взнос участников «Евровидения», стоимость гостиницы и билетов бизнес-класса в Португалию для всей команды (танцоров, бэк-вокалистов, стилистов, парикмахеров и фотографов) и затраты на номер в гостинице, платья и зарплату команды.

Напомним, что во втором полуфинале «Евровидения», прошедшем в Лиссабоне в ночь на 11 мая, Юлия Самойлова спела песню I Won’t Break. По итогам голосования зрителей и жюри, артистка не попала в десятку финалистов.