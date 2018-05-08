Новый iPhone сможет делать две фотографии одновременно‍

14:31, 12 мая 2018, ПАИ

В новом iPhone может появится две камеры, которые смогут снимать одновременно в разных режимах, не мешая друг другу. Как пишет Apple Insider, соответствующий патент зарегистрировала компания Apple.

Согласно патенту, пользователь увидит на экране два изображения. Там будет один кадр в разных ракурсах — стандартном и увеличенном. Это запись с двух объективов.

В режиме двойной съёмки можно будет масштабировать кадры и выбирать режим независимо друг от друга. С одного объектива можно будет, например, снимать видео, а второй в это время будет доступен для фото. Или с двух объективов записывать видео, но при разных настройках. Это позволит получить больше интересных кадров.