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Общество

Находящийся в федеральном розыске пскович пытался украсть алкоголь из магазина на Рижском проспекте

Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

11 мая около 15:00 экипаж группы задержания получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 45-псковича, который похитил из торговых спиртных напитков.

При проверке выяснилось, что задержанный находится в розыске за уклонение от отбывания наказания. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.

 

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