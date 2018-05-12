Находящийся в федеральном розыске пскович пытался украсть алкоголь из магазина на Рижском проспекте

13:33, 12 мая 2018, ПАИ

Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

11 мая около 15:00 экипаж группы задержания получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 45-псковича, который похитил из торговых спиртных напитков.

При проверке выяснилось, что задержанный находится в розыске за уклонение от отбывания наказания. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.