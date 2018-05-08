Самую большую волну зафиксировали ученые в Южном полушарии

18:29, 12 мая 2018, ПАИ

В Новой Зеландии около острова Кэмпбелл автоматическая метеорологическая станция зарегистрировала волну высотой 23,8 метра. Как пишет lenta.ru, эта самая большая волна в открытом океане, зафиксированная с помощью дрейфующего буя в Южном полушарии.

Таким образом был побит предыдущий рекорд, установленный в 2012 году, когда в Южном полушарии появилась волна высотой 22,03 метра. По словам ученых, буря могла породить даже более высокие волны, однако буй их не зарегистрировал.

Метеорологическая станция включается на 20 минут каждые три часа для экономии заряда своих батарей.