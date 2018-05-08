0
22:33
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира
22:43
В России вступили новые правила техосмотра автомобилей
18:06
Бьёрндален может возглавить российскую мужскую биатлонную сборную
13:24
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
21:53
Россия и Белоруссия могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока
22:14
Путин сформулировал угрозы границам России
21:19
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
Еще новости
Страна и мир

Самую большую волну зафиксировали ученые в Южном полушарии

В Новой Зеландии около острова Кэмпбелл   автоматическая метеорологическая станция зарегистрировала волну высотой 23,8 метра. Как пишет lenta.ru, эта самая большая волна в открытом океане, зафиксированная с помощью дрейфующего буя в Южном полушарии.

Таким образом был побит предыдущий рекорд, установленный в 2012 году, когда в Южном полушарии появилась волна высотой 22,03 метра. По словам ученых, буря могла породить даже более высокие волны, однако буй их не зарегистрировал.

Метеорологическая станция включается на 20 минут каждые три часа для экономии заряда своих батарей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира
08 мая 2018
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира 1
В России вступили новые правила техосмотра автомобилей
04 мая 2018
В России вступили новые правила техосмотра автомобилей
Бьёрндален может возглавить российскую мужскую биатлонную сборную
01 мая 2018
Бьёрндален может возглавить российскую мужскую биатлонную сборную
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
01 мая 2018
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
Россия и Белоруссия могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока
27 апреля 2018
Россия и Белоруссия могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока 1
Путин сформулировал угрозы границам России
26 апреля 2018
Путин сформулировал угрозы границам России
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
26 апреля 2018
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе отмечается 26 апреля
26 апреля 2018
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе отмечается 26 апреля

Идет загрузка...