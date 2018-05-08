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Страна и мир

Подводный «плащ-невидимку» хотят создать в США

В США инженеры и физики представили модель суперсовременного материала, делающего любой подводный объект недосягаемым для звуковых сонаров и волн. Подобие «шапки-невидимки» для конструкций подводных лодок создали с использованием множества наночастиц, сообщает портал Dni24.com

Суперсовременный материал может взаимодействовать со световыми лучами. Любые приближающиеся волны огибают подводные объекты, посредством наночастиц «шапки-невидимки», позволяя им быть абсолютно недосягаемыми для звуковой волны и сонара.

По словам разработчиков, для производства подобия «шапки-невидимки» использовали материал, который часто встречается в природе. Например, от неприятелей можно прятаться, используя уникальные кристаллы на крыльях птиц или бабочек, методом «металлической» окраски. В настоящее время, уникальный материал продолжают изучать американские ученые, с целью определения его новых возможностей для использования в современном мире.

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