Пластиковый пакет обнаружили ученые на дне Марианской впадины

18:42, 12 мая 2018, ПАИ

На дне Марианской впадины японские ученые обнаружили пластиковый пакет. Об этом пишет газата «Известия» со ссылкой на Японское агентство наук и технологий по изучению земли и моря.

По их словам, за более чем четверть века работы в глубоководных местах было найдено более 3 тыс. единиц мусора, что говорит о масштабном загрязнении Мирового океана.

Большая часть отходов из пластика лежала на глубине более 6 тыс. метров и приходилась на Тихий и Индийский океаны. Вторым «по популярности» глубоководным мусором оказались металлические изделия, пишет издание Marine Policy.