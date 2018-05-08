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Пластиковый пакет обнаружили ученые на дне Марианской впадины

На дне Марианской впадины японские ученые обнаружили пластиковый пакет. Об этом пишет газата «Известия» со ссылкой на Японское агентство наук и технологий по изучению земли и моря.

По их словам, за более чем четверть века работы в глубоководных местах было найдено более 3 тыс. единиц мусора, что говорит о масштабном загрязнении Мирового океана.

Большая часть отходов из пластика лежала на глубине более 6 тыс. метров и  приходилась на Тихий и Индийский океаны. Вторым «по популярности» глубоководным мусором оказались металлические изделия, пишет издание Marine Policy.

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