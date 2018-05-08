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NASA будет изучать Марс с помощью специального вертолета

В 2020 году космическое агентство НАСА собирается отправить на Марс мини-вертолет Mars Helicopter, с помощью которого изучит возможность полета в атмосфере другой планеты. Об этом сообщает Afisha Daily со ссылкой на LA Times.

По словам специалистов, устройство весит около двух килограммов, а его лопасти могут двигаться со скоростью 3000 оборотов в минуту. «Плотность атмосферы Марса составляет лишь 1% от земной, поэтому когда вертолет будет даже просто находиться на поверхности планеты, для него это будет эквивалентом 30-ти земных км высоты», — заявили в НАСА.

В рамках космической миссии Mars Helicopter совершит пять полетов длительностью до 90 секунд. Управлять вертолетом будут с Земли, заряжаться устройство будет самостоятельно благодаря солнечным батареям. В НАСА возлагают большие надежды на разработку, называя ее «важным инструментом для изучения Марса в будущем».

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