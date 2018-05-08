0
22:33
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира
22:43
В России вступили новые правила техосмотра автомобилей
18:06
Бьёрндален может возглавить российскую мужскую биатлонную сборную
13:24
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
21:53
Россия и Белоруссия могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока
22:14
Путин сформулировал угрозы границам России
21:19
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
Еще новости
Страна и мир

Трехмерную печать назвали угрозой безопасности

Эксперты американского стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что постоянно совершенствующиеся аддитивные технологии, которые упрощенно можно назвать трехмерной печатью, могут представлять серьезную угрозу личной, национальной и международной безопасности. Как пишет портал n+1, Трехмерная печать может быть опасной как с точки зрения производства оружия преступниками, так и упрощения выпуска различных типов вооружений различными странами вроде Северной Кореи.

По словам ученых, существующие сегодня аддитивные технологии разнообразны и позволяют создавать сложные трехмерные объекты из различных материалов, включая металл, пластик и стекло. При трехмерной печати объекты создаются из исходного материала послойно, причем при некоторых видах производства напечатанные детали могут не требовать дополнительной механической обработки. Трехмерная печать уже используется серийно. С ее помощью, например, создают запчасти для военной техники и протезы для пострадавших животных.

Исследователи из RAND Corporation считают, что хакеры могут взламывать компьютеры производственных предприятий, использующих трехмерную печать, и вносить в чертежи различной техники незаметные изменения. Напечатанные по таким чертежам запчасти внешне не будут отличаться от обычных, но будут иметь очень маленький ресурс. Подобный эксперимент был проведен в 2016 году исследователями из Университета Джонса Хопкинса — воздушный винт дрона, модели для печати которого были изменены «злоумышленниками», разрушился на второй минуте полета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира
08 мая 2018
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира 1
В России вступили новые правила техосмотра автомобилей
04 мая 2018
В России вступили новые правила техосмотра автомобилей
Бьёрндален может возглавить российскую мужскую биатлонную сборную
01 мая 2018
Бьёрндален может возглавить российскую мужскую биатлонную сборную
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
01 мая 2018
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
Россия и Белоруссия могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока
27 апреля 2018
Россия и Белоруссия могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока 1
Путин сформулировал угрозы границам России
26 апреля 2018
Путин сформулировал угрозы границам России
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
26 апреля 2018
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе отмечается 26 апреля
26 апреля 2018
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе отмечается 26 апреля

Идет загрузка...