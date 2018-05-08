0
22:33
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира
22:43
В России вступили новые правила техосмотра автомобилей
18:06
Бьёрндален может возглавить российскую мужскую биатлонную сборную
13:24
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
21:53
Россия и Белоруссия могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока
22:14
Путин сформулировал угрозы границам России
21:19
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
Еще новости
Страна и мир

Древнегреческий шлем обнаружили археологи на Таманском полуострове

На Таманском полуострове в Краснодарском крае археологи обнаружили греческий шлем из бронзы. Как сообщает портал n+1 со ссылкой на данные Института археологии РАН, артефакт был найден в погребении V века до нашей эры.

В новом полевом сезоне исследователи обнаружили погребения конных воинов. В них были захоронены люди и взнузданные кони. Вместе с воинами хоронили оружие, доспехи и керамические амфоры, на некоторых из которых встречаются граффити с греческими именами. Погребения приблизительно датируются второй половиной V века до нашей эры. В одном из захоронений был найден бронзовый шлем коринфского типа. Закрытые коринфские шлемы появились в Греции в VII веке до нашей эры, в них греки участвовали в греко-персидских войнах V века до нашей эры.

Такой шлем полностью защищал голову, но наносник и закрытое лицо ограничивали обзор, поэтому историки считают, что воины в коринфских шлемах сражались в составе фаланги, где боковой обзор не так важен, как в одиночном бою. В конце V столетия до нашей эры шлемы коринфского типа были вытеснены халкидскими шлемами, у которых наносник был меньше или вообще отсутствовал.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира
08 мая 2018
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира 1
В России вступили новые правила техосмотра автомобилей
04 мая 2018
В России вступили новые правила техосмотра автомобилей
Бьёрндален может возглавить российскую мужскую биатлонную сборную
01 мая 2018
Бьёрндален может возглавить российскую мужскую биатлонную сборную
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
01 мая 2018
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
Россия и Белоруссия могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока
27 апреля 2018
Россия и Белоруссия могут создать единую компанию-трейдера по поставке молока 1
Путин сформулировал угрозы границам России
26 апреля 2018
Путин сформулировал угрозы границам России
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
26 апреля 2018
Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе отмечается 26 апреля
26 апреля 2018
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе отмечается 26 апреля

Идет загрузка...