Древнегреческий шлем обнаружили археологи на Таманском полуострове

19:26, 12 мая 2018, ПАИ

На Таманском полуострове в Краснодарском крае археологи обнаружили греческий шлем из бронзы. Как сообщает портал n+1 со ссылкой на данные Института археологии РАН, артефакт был найден в погребении V века до нашей эры.

В новом полевом сезоне исследователи обнаружили погребения конных воинов. В них были захоронены люди и взнузданные кони. Вместе с воинами хоронили оружие, доспехи и керамические амфоры, на некоторых из которых встречаются граффити с греческими именами. Погребения приблизительно датируются второй половиной V века до нашей эры. В одном из захоронений был найден бронзовый шлем коринфского типа. Закрытые коринфские шлемы появились в Греции в VII веке до нашей эры, в них греки участвовали в греко-персидских войнах V века до нашей эры.

Такой шлем полностью защищал голову, но наносник и закрытое лицо ограничивали обзор, поэтому историки считают, что воины в коринфских шлемах сражались в составе фаланги, где боковой обзор не так важен, как в одиночном бою. В конце V столетия до нашей эры шлемы коринфского типа были вытеснены халкидскими шлемами, у которых наносник был меньше или вообще отсутствовал.