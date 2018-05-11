Развлекай нас!

12:52, 13 мая 2018, ПАИ

Я совсем по-другому собиралась начать этот текст, но, слушайте, бросайте все дела, покупайте билеты и планируйте сегодня поход на спектакль «Таланты и поклонники» в постановке петербургского режиссёра Владимира Золотаря.

Вот вам даже ссылка, чтобы не искать. Ещё осталось несколько свободных мест, в том числе в первых рядах, откуда, по моему убеждению, только и надо смотреть спектакли. Уверена в этом, несмотря на то, что пьеса Островского, которую представили псковичам, – один сплошной нелестный отзыв о «публике первых рядов». Но, тем не менее, именно на этих ближних креслах можно почувствовать особую магию, которая распространяется со сцены. На этот раз мне несколько не повезло, и первое действие трёхчасовой постановки пришлось смотреть издалека, зато после антракта получилось переместиться поближе. Тут меня и захлестнуло.

Для тех, кто не читал пьесу: талантливая актриса провинциального театра Александра Негина (Ксения Тишкова) готовится к бенефису, мучается своим нищенским положением, встречается с бедным студентом, который учит её грамматике, и параллельно отбивается от ухажёров всех мастей и возрастов. Как она это делает, к чему приводят метания молодой девицы и при чём здесь дохлая курица – разберёмся вместе.

Что обычно хочется делать после увиденного на сцене? Обменяться мнениями, похвалить, поругать, попытаться понять, «что это было» – стандартный набор. После последней театральной премьеры этого сезона, во-первых, хочется разреветься от полноты чувств (так прекрасно играет труппа), а, во-вторых, врубить песни Курта Кобейна на всю катушку. Всё потому что лейтмотивом спектакля стала песня «Smells like teen spirit» группы Nirvana, в которой повторяется строчка «Еntertain us!» («Развлекай нас!») Это как раз очень точное определение печальных карьерных поворотов Саши Негиной. Вот мы – почтенная публика, а ты – актрисуля, развлекай нас, причём не только на сцене, но и за её пределами.

Помимо трека «Нирваны» постановку озвучивают две песни из репертуара литовской певицы Алины Орловой «Menulyje» («На луне») и «Žeme, sukis greitai» («Земля, вертись быстрее»). Они, видимо, подошли по мелодике и пронзительной интонации, которая отличает вокал Орловой.

Пьесы Островского прекрасно ложатся на современные реалии. Комедия «Таланты и поклонники» - не исключение. Владимир Золотарь блестяще продемонстрировал псковским зрителям этот очевидный факт. И женские, и мужские типажи – все сплошь из наших дней. Взять, к примеру, Дулебова (Сергей Попков), который, спуская брюки, прозрачно намекает Негиной на то, что полон нежности и денег, а, значит, может и должен взять её на содержание в обмен на уютную квартирку и полные залы. Это ж чистый, без примесей, оскандалившийся харрасментом голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Таинственный меценат Великатов (Евгений Терских) со своими курочками, павлинами и имением – хозяин жизни, современный опекун какой-нибудь амбициозной провинциалки без денег. Тут же недалёкая мамаша Негиной, воспитанная в бедности и грубости, которая, как ослик на морковку, реагирует на слова Великатова о «хорошем домике» и «садике на версту». Вот и сама Негина, похожая на тысячи дурочек-наших современниц, запросто ведётся на уговоры о счастливой жизни и вместо любви и свободы выбирает достаток и «золотую клетку», толком даже не осознавая своего выбора.

В спектакле множество метафор и изобразительных находок, которые интересно разгадывать и интерпретировать. Например, Великатов, впервые являющийся в дом к Негиной, несёт над головой нимб из белых голубей. Эта птица, как известно, символизирует благое известие. В каком-то смысле, для нищей актрисы и её мамаши Великатов таковым и был. Правда, помимо нимба над головой на штиблетах господина можно разглядеть бахилы - символ презрения к небогатому дому, а равно ко всем, кто в нём проживает. Кстати, все гости, приходившие к Негиным, не просто появлялись из кулис, а спускались вниз по лестнице, снисходили то есть.

Великатов, даром, что с нимбом и голубями, здесь практически Мефистофель, у которого и шляпа парит в воздухе, и другие неодушевленные предметы смиренно отползают в сторонку. Он же фактически покупает не только проходной бенефис, но и талант, душу, молодость несчастной актрисы.

Или вот давайте снова о курицах. Великатов совершенно точно неровно к ним дышит, то в окне заметит «кохинхинскую породу», а то во время написания портрета Негиной волею режиссёра нарисует предел мечтаний-симпатичную курочку, которая в конце спектакля трансформируется в дохлую тушку, намекающую зрителю о печальной судьбе актрисы.

Одним из блюд, которые «публике первых рядов» подают в антракте, становится голова Негиной на блюде. Вот и ещё одна метафора: актрису не воспринимают как нечто одушевлённое, это всего лишь очередное «блюдо» - хочешь вилкой в ухо ткни, хочешь с собой унеси. Так. Развлечение на потребу толпе.

Отдельного упоминания в перечислении многочисленных деталей спектакля достоин белоснежный шарф помощника режиссёра Мартын Прокофьича Нарокова (Виктор Яковлев), также влюблённого в Негину. Этот предмет его гардероба всё время будто развевается на ветру, цветом и изгибом напоминая о его чистом, лёгком чувстве любви по отношению к молодой девушке. Его обнищавший служитель театра решается продемонстрировать прилюдно лишь однажды – в момент проводов Негиной на вокзале. Во время трогательного, блестяще исполненного монолога в носу защипало…

«Таланты и поклонники», между прочим, очень сексистская пьеса о патриархальном обществе, поэтому, несмотря на то, что главной героиней заявлена Негина, таковой она не является, потому что здесь на первом плане - мужской мир. Абсолютно точно попали в свои образы персонажи Евгения Терских, Сергея Попкова, Максима Плеханова в роли студента Мелузова. Интонации, движения, манеры - всё бьёт в цель. Особенно органично смотрелся Денис Кугай, сыгравший мерзкого губернского чиновника Григория Антоныча Бакина с его вечным портфельчиком, козлиной бородкой и язвительностью. Бррр!

Всё действо спектакля разворачивается на фоне декораций с картиной художника-сюрреалиста Рене Магритта «Проклятие». На картине с пугающим названием изображено лишь безобидное голубое небо с пушистыми белыми облачками, но Александра Негина все три часа разными способами тонет и запутывается в этом проклятом неживом небе так, как запутывается в собственной жизни, желаниях и чувствах.

Примерно за месяц до премьеры все актёры, задействованные в постановке, отредактировали страницы в соцсетях соответственно именам персонажей, которых они играют в спектакле. Параллельно на сайте выборнегиной.рф открылось необычное голосование: зрители могут выбрать, кому, по их мнению, должна отдать предпочтение Александра Негина. Сейчас с большим отрывом лидирует неочевидный персонаж Виктора Яковлева - Мартын Прокофьич, тот самый в белом шарфе.