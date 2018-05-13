День Черноморского флота ВМФ России отмечается сегодня

09:00, 13 мая 2018, ПАИ

День Черноморского флота ВМФ России отмечается сегодня, 13 мая, пишет calend.ru. Праздник был учрежден в 1996 году приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации.

Весной 1783 года, после присоединения Крыма к России, императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота. 13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту, расположенную в юго-западной части Крымского полуострова Черного моря, вошли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием участника Чесменского сражения вице-адмирала Ф.А. Клокачева. Позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии, эти первые 28 кораблей и стали боевым ядром зарождающегося флота.

Первый штат Черноморского флота был утвержден в 1785 году. На 13 тыс. 500 человек личного состава приходилось: 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 5 шхун, 23 транспортных судна. Управление флотом осуществляло Черноморское адмиралтейство, созданное в Херсоне. В 1784 году по указу Екатерины II городу Ахтиару было присвоено название Севастополь. В переводе с греческого языка слово «севастополь» означает «величественный».

Сегодня Черноморский флот ВМФ России — оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота Российской Федерации на Черном море. Как составная часть Военно-Морского Флота страны, он является средством обеспечения военной безопасности России на юге. Штаб Черноморского флота располагается в Севастополе.

Для выполнения своих задач Черноморский флот имеет в своем составе подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск.

В сам же праздник главные торжества организуются в городах базирования подразделений Черноморского флота. В Севастополе традиционно в этот день проходит торжественное возложение венков и цветов к памятнику морякам-черноморцам и монументу Екатерине II, организуются праздничные концерты, встречи с ветеранами флота и другие мероприятия.