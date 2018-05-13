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Наблюдать за восходом солнца и вечерними звездами рекомендует сегодня народный календарь

Церковь в этот день чествует Иакова Зеведеева — одного из апостолов, упоминаемых в Новом Завете, пишет calend.ru. Он был старшим братом Иоанна Богослова. Зеведеевыми братьев Иакова и Иоанна называли по имени их отца Зеведея. Братья вместе с апостолом Петром считались самыми близкими учениками Иисуса Христа. Только их Сын Божий сделал свидетелями своего Преображения.

С Якова (Иакова), т.е. с 30 апреля по старому стилю, на Руси прекращали всякое сватовство, поскольку наступающий месяц май считался крайне неподходящим для вступления в брак. Поэтому даже предложение о сватовстве считалось обидным: плохо бы говорили о том семействе, которое в это время помышляет о свадьбе. И до сих пор сохранилась поговорка: «В мае жениться — всю жизнь маяться».

В этот день было не принято отправляться в дальний путь, не искупавшись перед этим в воде из мартовского снега, специально припасенной для такого случая. Крестьяне верили, что на Якова по земле начинают бродить болезни, а спасти от них может только мартовская вода.

На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным. 

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