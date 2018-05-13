О пожарной безопасности напомнили жителям Плюссы

10:00, 13 мая 2018, ПАИ

12 мая сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в целях обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Плюсса провел профилактический рейд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда он осуществил подворовой обход домовладений, провел инструктажи в области пожарной безопасности, распространил памятки и листовки о мерах пожарной безопасности. На информационных стендах поселка и магазинов, а также остановках общественного транспорта разместил агитационные материалы противопожарного характера.

В рамках профилактических операций «Лето», «Отдых» и «Антипал» провел беседы с населением на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, а также соблюдения требований правил пожарной безопасности в быту, содержание территорий прилегающих к лесным массивам, правилам разведения костров и открытого огня.

Сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы напомнил населению телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, действия при обнаружении пожара и правила пользования первичными средствами пожаротушения.