0
12:03
До +25 ожидается 14 мая в Псковской области
10:38
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Псковской области 13-14 мая
10:36
Открытие мотосезона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:22
День конвоира отмечают сотрудники МВД России
09:14
Израильская певица Нетта Барзилай одержала победу на конкурсе «Евровидение-2018»
09:00
День Черноморского флота ВМФ России отмечается сегодня
16:50
До +27 градусов тепла ожидается 13 мая в Псковской области
Еще новости
Общество

О пожарной безопасности напомнили жителям Плюссы

12 мая сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в целях обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Плюсса провел профилактический рейд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

В ходе рейда он осуществил подворовой обход домовладений, провел инструктажи в области пожарной безопасности, распространил памятки и листовки о мерах пожарной безопасности. На информационных стендах поселка и магазинов, а также остановках общественного транспорта разместил агитационные материалы противопожарного характера.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

В рамках профилактических операций «Лето», «Отдых» и «Антипал» провел беседы с населением на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, а также соблюдения требований правил пожарной безопасности в быту, содержание территорий прилегающих к лесным массивам, правилам разведения костров и открытого огня.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы напомнил населению телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, действия при обнаружении пожара и правила пользования первичными средствами пожаротушения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +25 ожидается 14 мая в Псковской области
13 мая 2018
До +25 ожидается 14 мая в Псковской области
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Псковской области 13-14 мая
13 мая 2018
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Псковской области 13-14 мая
Открытие мотосезона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 мая 2018
Открытие мотосезона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
День конвоира отмечают сотрудники МВД России
13 мая 2018
День конвоира отмечают сотрудники МВД России
Израильская певица Нетта Барзилай одержала победу на конкурсе «Евровидение-2018»
13 мая 2018
Израильская певица Нетта Барзилай одержала победу на конкурсе «Евровидение-2018»
День Черноморского флота ВМФ России отмечается сегодня
13 мая 2018
День Черноморского флота ВМФ России отмечается сегодня 1
До +27 градусов тепла ожидается 13 мая в Псковской области
12 мая 2018
До +27 градусов тепла ожидается 13 мая в Псковской области
Около 400 байкеров приехали на открытие мотосезона в Пскове
12 мая 2018
Около 400 байкеров приехали на открытие мотосезона в Пскове

Идет загрузка...