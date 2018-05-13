Израильская певица Нетта Барзилай одержала победу на конкурсе «Евровидение-2018»

09:14, 13 мая 2018, ПАИ

Победу в международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2018» в Португалии одержала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней «Toy», сообщает РИА Новости. В этом году певица победила в национальном израильском конкурсе Rising Star, благодаря чему смогла отправиться на «Евровидение».

Отмечается, что песня «Toy» пользуется успехом — официальный клип этой композиции набрал более 26 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, опередив ролики всех остальных участников.

На сцене израильская певица получила стеклянную статуэтку в виде микрофона из рук прошлогоднего победителя Салвадора Собрала. «Спасибо вам, я так счастлива! Спасибо, что выбираете непохожих. Я люблю свою страну!» — передает ее слова издание.

Напомним, российская певица Юлия Самойлова не сумела пройти отбор песенного конкурса в Лиссабоне. Таким образом, Россия впервые с 2004 года, когда были введены полуфиналы, не участвовали в финале «Евровидения».