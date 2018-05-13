0
12:03
До +25 ожидается 14 мая в Псковской области
10:38
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Псковской области 13-14 мая
10:36
Открытие мотосезона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:22
День конвоира отмечают сотрудники МВД России
09:14
Израильская певица Нетта Барзилай одержала победу на конкурсе «Евровидение-2018»
09:00
День Черноморского флота ВМФ России отмечается сегодня
16:50
До +27 градусов тепла ожидается 13 мая в Псковской области
Еще новости
Общество

Израильская певица Нетта Барзилай одержала победу на конкурсе «Евровидение-2018»

Победу в международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2018» в Португалии одержала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней «Toy», сообщает РИА Новости. В этом году певица победила в национальном израильском конкурсе Rising Star, благодаря чему смогла отправиться на «Евровидение».

Отмечается, что песня «Toy» пользуется успехом — официальный клип этой композиции набрал более 26 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, опередив ролики всех остальных участников.

На сцене израильская певица получила стеклянную статуэтку в виде микрофона из рук прошлогоднего победителя Салвадора Собрала. «Спасибо вам, я так счастлива! Спасибо, что выбираете непохожих. Я люблю свою страну!» — передает ее слова издание.

Напомним, российская певица Юлия Самойлова не сумела пройти отбор песенного конкурса в Лиссабоне. Таким образом, Россия впервые с 2004 года, когда были введены полуфиналы, не участвовали в финале «Евровидения».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +25 ожидается 14 мая в Псковской области
13 мая 2018
До +25 ожидается 14 мая в Псковской области
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Псковской области 13-14 мая
13 мая 2018
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Псковской области 13-14 мая
Открытие мотосезона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 мая 2018
Открытие мотосезона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
День конвоира отмечают сотрудники МВД России
13 мая 2018
День конвоира отмечают сотрудники МВД России
Израильская певица Нетта Барзилай одержала победу на конкурсе «Евровидение-2018»
13 мая 2018
Израильская певица Нетта Барзилай одержала победу на конкурсе «Евровидение-2018»
День Черноморского флота ВМФ России отмечается сегодня
13 мая 2018
День Черноморского флота ВМФ России отмечается сегодня 1
До +27 градусов тепла ожидается 13 мая в Псковской области
12 мая 2018
До +27 градусов тепла ожидается 13 мая в Псковской области
Около 400 байкеров приехали на открытие мотосезона в Пскове
12 мая 2018
Около 400 байкеров приехали на открытие мотосезона в Пскове

Идет загрузка...