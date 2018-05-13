Выставка работ Ларисы Антоновой от Пушкинского заповедника представлена в Бежаницах

09:25, 13 мая 2018, ПАИ

С выставкой «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой», подготовленной в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», могут знакомиться жители и гости Бежаницкого района.

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева, экспозиция, в которую вошло 23 графических листа из фондов музея, развёрнута в Историко-культурном центре Философовых в Бежаницах и уже доступна для посетителей, хотя официальное открытие выставки назначено на 18 мая — Международный день музеев.

В тот же день Пушкинский заповедник приглашает в бежаницкий ИКЦ детей и их родителей на урок письма «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге…». Сотрудник музея, методист Елена Фёдорова, не только расскажет своим ученикам о традициях эпистолярного жанра в пушкинское время, но и поможет им написать письма друзьям или близким так, как писал поэт — настоящим гусиным пером и чернилами.

Лидия Токарева уточнила, что выставка «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой» будет работать в Бежаницах в течение месяца, до 12 июня.