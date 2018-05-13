Баня загорелась ночью в Псковском районе

09:44, 13 мая 2018, ПАИ

12 мая в 23:21 поступило сообщение о возгорании сруба бани на улице Пушкинская в деревне Торошино Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 5 человек пожарно-спасательного подразделения.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-9