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День конвоира отмечают сотрудники МВД России

День работников охранно-конвойной службы МВД России, или День конвоира, отмечается в России сегодня, 13 мая, пишет calend.ru.

День для своего праздника конвоиры выбрали в память о 13 мая 1938 года, когда Народный комиссариат внутренних дел СССР выпустил Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции. Эта дата считается днем образования охранно-конвойной службы страны. Однако историю можно отсчитывать и с другой даты. В 1886 году Александр III издал предписание о создании в Российской Империи конвойных команд, а спустя 21 год, в 1907-м, был утвержден первый Устав конвойной службы.

В настоящее время изоляторы временного содержания действуют более чем в 2 тысячах подразделений системы внутренних дел. Охранно-караульную службу в них несут десятки тысяч сотрудников МВД.

Их работа делится на две важные составляющие: во-первых, это ограждение законопослушных россиян от людей, способных преступить установленные законом нормы, а во-вторых, обеспечение прав граждан, взятых под стражу.

Хотя праздник и не имеет официального статуса, но уже традиционно в День охранно-конвойной службы руководители МВД поздравляют сотрудников, а также награждают их и выносят благодарности. Во все структуры внутренних дел, работающие в субъектах РФ, в этот день направляются поздравительные телеграммы.

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