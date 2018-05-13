Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Псковской области 13-14 мая

10:38, 13 мая 2018, ПАИ

С 13 мая по югу Псковской области, а с 14 мая – и в большинстве районов региона, ожидается чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс по региональной шкале, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Управления МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ведомство обратилось с просьбой ко всем жителям и гостям Псковской области быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, а именно: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках.

Жителей региона призвали быть особенно внимательными и бдительными в этот пожароопасный период: не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье.

В областном МЧС также обратили внимание родителей на то, чтобы они не оставляли без присмотра детей, а отдыхающих – на соблюдение правил пожарной безопасности: быть осторожными при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».