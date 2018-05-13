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Общество

За сбыт фальшивой купюры задержали женщину росгвардейцы в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая пыталась расплатиться фальшивой денежной купюрой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что в одном из магазинов на площади Калинина женщина расплатилась за товар поддельной денежной купюрой достоинством 5 тыс. рублей. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 55-летнюю местную жительницу.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.

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