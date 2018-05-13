Об изменении дорожного движения на Октябрьском проспекте в Пскове напомнили в ГИБДД

11:16, 13 мая 2018, ПАИ

В Пскове в целях увеличения пропускной способности Октябрьского проспекта с 10 мая на пересечении его с улицей Гражданской по предложению ГИБДД УМВД России по городу Пскову изменена организация дорожного движения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на подходах к пересечению с улицей Гражданской по Октябрьскому проспекту увеличено количество полос движения с двух до трех. При движении по Октябрьскому проспекту водителям необходимо учитывать внесенные изменения.