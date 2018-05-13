До +25 ожидается 14 мая в Псковской области

12:03, 13 мая 2018, ПАИ

14 мая в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днем – от +20 до +25.

Атмосферное давление будет высоким. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в пределах нормы, ухудшений не прогнозируется.