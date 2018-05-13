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До +25 ожидается 14 мая в Псковской области

14 мая в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе  регионального ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от  +7 до +12 градусов, днем – от +20 до +25.

Атмосферное давление будет высоким. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в пределах нормы, ухудшений не прогнозируется.

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