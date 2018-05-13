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Общество

Два лесных пожара и семь палов травы произошли в Псковской области

Два лесных пожара и семь палов травы зарегистрированы в Псковской области 12 мая. Как стало известно Псковскому агентству информации, 12 мая в 17:51 в 1,5 км от деревни Разувайка Опочецкого района обнаружен лесной пожар на площади 0,03 га. В 20:10 пожар ликвидирован на площади 0,05 га. Для ликвидации лесного пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники.

Также 12 мая в 19:00 в лесном массиве в 800 метрах от деревни Мешокль Псковского района обнаружен лесной пожар на площади 0,13 га. Спустя час пожар был полностью ликвидирован. Для ликвидации лесного пожара привлекались 2 человека и единица техники.

12 мая в Псковской области было зарегистрировано 7 палов травы на общей площади 7,8 га.

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