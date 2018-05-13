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Общество

Пожилая женщина погибла в результате ДТП в Опочке

Четыре дорожно-транспортных происшествия зафиксировано в Псковской области 12 мая, в которых пострадало 8 человек, в их числе ребенок. Как стало известно Псковского агентству информации, 1 человек в результате ДТП погиб.

12 мая в 20:35 в Опочке на улице Дзержинского у дома 52 32-летняя женщина в нетрезвом состоянии, управляя автомашиной Опель-Вектра, при повороте налево совершила столкновение с автомашиной Ока под управлением 77-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате ДТП 70-летняя пассажирка автомобиля Ока скончалась в реанимационном отделении Опочецкой районной больницы.

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