Более 250 квартир оставались в Пскове полдня без холодной воды

13:18, 13 мая 2018, ПАИ

В пятницу, 11 мая, на полдня остались без холодного водоснабжения два жилых дома в Пскове на 255 квартир, в которых проживает 764 человека.

Как стало известно Псковскому агентству информации, 11 мая в 8:15 в пятиэтажном жилом доме по адресу: Красноармейская, 29, произошла течь стояка холодного водоснабжения, а в подвале девятиэтажного жилого дома по адресу: Доставалова, 1, произошел прорыв трубы холодного водоснабжения.

В тот же день в 14:30 аварийно-восстановительные работы были завершены и холодное водоснабжение восстановлено.