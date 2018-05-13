Lamborghini папы Римского продали на аукционе за 715 тысяч евро
Вчера, 12 мая, на аукционе Sotheby's за 715 тыс. евро продали изготовленный на заказ специально для папы Римского Франциска Lamborghini Huracan, который в серийном исполнении стоит от 183 тыс. евро, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что автомобиль был выпущен в единичном экземпляре и в традиционных цветах католического Ватикана. Руководство автоконцерна представило автомобиль папе Римскому в конце ноября 2017 года, он благословил автомобиль и оставил на нем свою подпись.
Как передает издание информацию автоконцерна Lamborghini, вырученные за автомобиль деньги передадут понтифику, который поделит их между четырьмя благотворительными фондами.