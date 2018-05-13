Lamborghini папы Римского продали на аукционе за 715 тысяч евро

13:34, 13 мая 2018, ПАИ

Вчера, 12 мая, на аукционе Sotheby's за 715 тыс. евро продали изготовленный на заказ специально для папы Римского Франциска Lamborghini Huracan, который в серийном исполнении стоит от 183 тыс. евро, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что автомобиль был выпущен в единичном экземпляре и в традиционных цветах католического Ватикана. Руководство автоконцерна представило автомобиль папе Римскому в конце ноября 2017 года, он благословил автомобиль и оставил на нем свою подпись.

Как передает издание информацию автоконцерна Lamborghini, вырученные за автомобиль деньги передадут понтифику, который поделит их между четырьмя благотворительными фондами.