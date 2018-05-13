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Общество

Гедиминас Таранда подготовил псковичам новшества в программе 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» размещён анонс 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии от Гедиминаса Таранды, который по предложению врио губернатора Псковской области Михаил Ведерникова принял на себя обязанности художественного руководителя традиционных торжеств в псковских пушкинских местах.

Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева, в программе, которую предлагает псковичам и гостям региона известный балетмейстер и руководитель «Имперского Русского Балета» много новшеств, а отдельные традиционные составляющие праздника творчески пересмотрены. По замыслу нового худрука в разные дни торжеств и на разных площадках (вплоть до плавучей сцены на озере Маленец) пройдут костюмированный пушкинский парад, бал в честь Пушкинского дня России и дня рождения Александра Сергеевича, ряд концертов, рассчитанных на поклонников различной, от классической до современной, музыки. Заявлены в анонсе и «мастер-классы от лучших художников нашей страны» в яблоневом саду, а ещё молодежный музыкально-поэтический «Скворечник» на праздничной поляне, «Шатер здоровья», где будет можно проверить давление и уровень сахар в крови, а вечером — «Аллея фонарей» от дизайнера-архитектора Анны Медлевой и даже «…шатер 18+, где вы познакомитесь с неизвестным Пушкиным», и многое, многое другое.

Среди именитых исполнителей на празднике в «Михайловском» его художественный руководитель анонсирует, в частности, выступления легендарных «Сябров», Антона Макарского, Гоши Куценко, оркестра «Самое Большое Простое Число», Государственного академического ансамбля песни и пляски «Казаки России», вокалистов из петербургской «Мариинки» и московского  Большого театра и так далее.

Анонс 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии от Гедиминаса Таранды открывается с главной страницы официального сайта музея-заповедника «Михайловское».

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