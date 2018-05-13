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Общество

Открыта регистрация на Чемпионат Псковской области по FIFA 18

Открыта регистрация на Чемпионат Псковской области по игровой дисциплине FIFA 18, который состоится 27 мая. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в региональной Федерации компьютерного спорта.

«Приди и покажи, кто сильнейший «фифер» в области», - отмечается в приглашении.

Соревания пройдут в спортивно-развлекательном парке «Простория» по адресу: Псков, Иркутский переулок, 2. 27 мая с 11:00 до 11:30 состоится check-in, затем в 11.30 пройдет жеребьевка участников, а в 11:45 - старт соревнований.

Официальное открытие турнира пройдет в 13:00, а завершение Чемпионата с награждением победителей и призеров запланировано на 19:30.

Отмечается, что все участники должны быть старше 14 лет. Зарегистрироваться, а также ознакомиться с положением и регламентом мероприятия можно здесь >>>

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