Открыта регистрация на Чемпионат Псковской области по FIFA 18

15:10, 13 мая 2018, ПАИ

Открыта регистрация на Чемпионат Псковской области по игровой дисциплине FIFA 18, который состоится 27 мая. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в региональной Федерации компьютерного спорта.

«Приди и покажи, кто сильнейший «фифер» в области», - отмечается в приглашении.

Соревания пройдут в спортивно-развлекательном парке «Простория» по адресу: Псков, Иркутский переулок, 2. 27 мая с 11:00 до 11:30 состоится check-in, затем в 11.30 пройдет жеребьевка участников, а в 11:45 - старт соревнований.

Официальное открытие турнира пройдет в 13:00, а завершение Чемпионата с награждением победителей и призеров запланировано на 19:30.

Отмечается, что все участники должны быть старше 14 лет. Зарегистрироваться, а также ознакомиться с положением и регламентом мероприятия можно здесь >>>