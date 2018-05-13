Крупнейшие военные учения прошли в Эстонии

15:35, 13 мая 2018, ПАИ

Крупнейшие в истории Эстонии военные учения Siil-2018 («Ёж-2018») завершились сегодня, 13 мая, торжественным построением, пишет РИАН Новости со ссылкой на пресс-службу Главного штаба эстонских Сил обороны.

«Крупномасштабные учения Siil показали, что мы можем справиться не только с боями, но и с чем-то гораздо большим. Совместные действия различных государственных структур, которые мы отработали на этих учениях, это сила, которая не позволит нам сломаться», — приводит издание слова командующего Силами обороны генерал Рихо Террас.

Отмечается, что учения Siil, завершившиеся учебными боями в городе Валга, начались 2 мая. В ходе учений разыграли различные сценарии по которым сотрудничество отрабатывали департамент полиции и погранохраны, спасательный департамент, военизированное ополчение «Кайтселиит» («Союз обороны»), Силы обороны, местные самоуправления, а также другие организации и подразделения вооруженных сил союзников и партнеров.

В учениях участвовало более 18 тысяч человек из 19 стран. Число зарубежных военнослужащих составило порядка 2 тысяч человек.

Как пишет РИА Новости, согласно сценарию учений, на Эстонию напало враждебное крупное соседнее государство Murinius, которое, судя по импровизированной карте, представленной на сайте «Кайтселиита», находится на территории России.