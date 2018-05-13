На похороны Стивена Хокинга пригласили путешественников во времени

15:54, 13 мая 2018, ПАИ

Церемонию погребения праха физика Стивена Хокинга разрешили посетить путешественникам во времени, об этом пишет Лента.ру с ссылкой на портал Sky News.

Отмечается, что на сайте, разыгрывающем билеты на мероприятие, могут зарегистрироваться люди, рожденные до 31 декабря 2038 года.

Представитель Фонда Стивена Хокинга на вопросы журналистов сообщил, что никто еще не доказал невозможность путешествий во времени.

Прах Стивена Хокинга предадут земле 15 июня в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Ученого похоронят между могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Подать заявку на посещение церемонии можно до 15 мая.

Как пишет Лента.ру, в 2009-м Стивен Хокинг устроил вечеринку для путешественников во времени, но на нее никто не явился. Приглашение на торжество с точным временем и координатами обнародовали после вечеринки, чтобы на нее не пришли шарлатаны.

Напомним, британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет.