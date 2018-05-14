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Общество

День фрилансера отмечают сегодня в России

Ежегодно 14 мая в России отмечается День фрилансера, пишет calend.ru. В этот день в 2005 году была образована одна из первых российских бирж фрилансеров. Каждый год по инициативе этой компании организовываются праздничные мероприятия, на которые приглашаются все фрилансеры, дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, все те, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса.

Фрилансер (freelancer — свободный копьеносец, вольный стрелок) — человек, не состоящий в штате какой-либо компании, он самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. И хотя в России и странах СНГ это явление еще не очень распространено, однако, с каждым годом количество фрилансеров увеличивается. Несомненно, этому способствует доступность интернета.

Многие журналисты, программисты, копирайтеры, оптимизаторы, контент-менеджеры, дизайнеры, переводчики и другие специалисты работают и зарабатывают с использованием интернета, не выходя из дома. 

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