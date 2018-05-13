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Умер звезда советского кино Баадур Цуладзе

Актер и режиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе умер в возрасте 83 лет сегодня, 13 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киноведа Вячеслава Шмырова.

«Баадур Цуладзе скончался», - приводит слова киноведа издание. Обстоятельства смерти артиста не уточняются.

Фото: Mir24.tv

Баадур Цуладзе родился в 1935 году в Батуми. Отмечается, что после окончания режиссерского факультета ВГИКа в 1961 году он стал режиссером и актером киностудии «Грузия-фильм».

Артист снялся в таких фильмах, как «Приключения Буратино», «Листопад», «Будьте моим мужем». Как пишет ТАСС, всего он исполнил более 90 ролей, а также выступил режиссером 10 кинолент.

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