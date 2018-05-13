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Общество

Роскомнадзор разблокировал около 8,2 тыс. IP-адресов компании Alibaba

Роскомнадзор разблокировал около 8,2 тыс. IP-адресов компании Alibaba для обеспечения стабильной работы сторонних интернет-ресурсов. Об этом говорится в сообщениb ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, установлены и продолжают блокироваться. Мониторинг использования мессенджером Telegram разблокированных подсетей будет продолжен», - отмечается в сообщении. 

Напомним, 13 апреля в Москве Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

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