«Евровидение-2019» пройдет в Иерусалиме

17:40, 13 мая 2018, ПАИ

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Иерусалиме, пишет «ТАСС» со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на еженедельном заседании правительства.

«В эти дни Иерусалим благословляется множеством даров, и еще один мы получили прошлой ночью с блестящей победой Нетты. Дар состоит в том, что в следующем году «Евровидение» прибудет в Иерусалим. Мы будем гордиться тем, что принимаем его», - приводит издание слова главы кабмина.

Напомним, в Португалии завершился 63-й конкурс европейской песни «Евровидение», победу в котором одержала израильская певица Нетта Барзилай.

Российская певица Юлия Самойлова не сумела пройти отбор песенного конкурса в Лиссабоне. Таким образом, Россия впервые с 2004 года, когда были введены полуфиналы, не участвовали в финале «Евровидения».