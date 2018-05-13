О пожарной безопасности напомнили жителям частного сектора Пскова

19:33, 13 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 13 мая, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову провел профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности в частном жилом секторе на территории города Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда с населением сотрудник проведел беседы и инструктажи в области пожарной безопасности, распространил листовки по соблюдения требований пожарной безопасности в весенне-летний период, правилам эксплуатации электрооборудования, а также по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Пскова и основные причины пожаров. Такжем им разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.