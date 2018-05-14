Прокурор области встретится с жителями Бежаниц в мае
В мае прокурор Псковской области государственный советник юстиции 2 класса Сергей Белов примет граждан в Бежаницах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Для встречи с Сергеем Беловым необходимо до 18 мая обратиться к и. о. прокурора Бежаницкого района Марии Петровой с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
Приём пройдёт в районной прокуратуре, расположенной по адресу: посёлок Бежаницы, улица Советская, 64а.