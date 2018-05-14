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Общество

Более 100 нарушений закона при распоряжении земельными участками выявлены в Псковской области

Прокуратура Псковской области выявила более 100 нарушений закона при распоряжении земельными участками, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. Опротестованы 4 незаконных правовых акта, внесены 43 представления об устранении выявленных нарушений законодательства, в суды направлены 6 исковых заявлений, возбуждены 2 дела об административном правонарушении.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что органы местного самоуправления допускали многочисленные процедурные нарушения при рассмотрении заявлений об утверждении схем расположения земельных участков, предварительном согласовании их предоставления, проведении аукционов.

Прокуроры города Великие Луки, Великолукского и Порховского района в деятельности местных администраций выявили факты неправомерного принятия решений о выделении земельных участков, а также отказе в предоставлении земель. Внесены представления главам Палкинского района и Плюссы по факту ненадлежащей организации работы по взысканию задолженности по  арендной плате за землю.

В деятельности органов местного самоуправления вскрыты случаи неправомерного изменения вида разрешенного использования участков в целях уклонения от соблюдения установленного порядка предоставления земель для строительства, а также нарушения закона при предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

Аппарат прокуратуры области выявил нарушения закона в деятельности Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям, большинство из которых связано с несоблюдением сроков рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков.

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